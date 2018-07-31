В Саранске полицейские задержали мужчину, находящегося в розыске за организацию притона

В Саранске представители правоохранительных органов задержали мужчину, который находился в розыске за организацию наркопритона.

Сотрудниками правоохранительных органов было установлено, что горожанин предоставлял свою квартиру наркозависимым гражданам для употребления наркотических веществ. Своих так называемых клиентов горожанин завлекал наличием наркотиков.

Организатор притона был задержан на территории Октябрьского района города. Информация о местонахождении мужчины поступила от жителя Саранска.

По информации пресс-службы ГУ МВД РФ по Республике Мордовия.

Источник: 13.мвд.рф