В Темниковском районе в результате ДТП пострадала женщина

В Темниковском районе Республики Мордовия произошло ДТП с участием легкового автомобиля и трактора, в результате которого была травмирована женщина.

Указанный инцидент произошел на 6-м километре автомобильной дороги, которая пролегает между населенными пунктами Темников, Барашево и Теньгушево. Водитель легкового автомобиля марки «Фольксваген-Поло» на полном ходу врезался в трактор марки МТЗ.

Пассажирка легковушки была госпитализирована в Темниковскую ЦРБ. Женщина получила серьезные травмы.

Сотрудники Госавтоинспекции занимаются выяснением причины данного происшествия.

Источник: гибдд.рф