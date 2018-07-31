В Мордовии сотрудники прокуратуры продолжают бороться с коррупцией

Сотрудники прокуратуры Республики Мордовия отчитались о проделанной в первом полугодии работе в сфере надзора за исполнением законодательства о противодействии коррупции.

За первые шесть месяцев текущего года сотрудниками прокуратуры было выявлено 544 нарушения указанного законодательства. На основании материалов проверок, которые были проведены представителями ведомства, было возбуждено 6 уголовных дел.

Помимо этого, после вмешательства сотрудников прокуратуры к дисциплинарной ответственности было привлечено 206 должностных лиц.

По информации, которая была опубликована пресс-службой прокуратуры Республики Мордовия.

Источник: prokrm.ru