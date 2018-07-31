В Мордовии сотрудники прокуратуры продолжают бороться с коррупцией

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Сотрудники прокуратуры Республики Мордовия отчитались о проделанной в первом полугодии работе в сфере надзора за исполнением законодательства о противодействии коррупции.
За первые шесть месяцев текущего года сотрудниками прокуратуры было выявлено 544 нарушения указанного законодательства. На основании материалов проверок, которые были проведены представителями ведомства, было возбуждено 6 уголовных дел.
Помимо этого, после вмешательства сотрудников прокуратуры к дисциплинарной ответственности было привлечено 206 должностных лиц.
По информации, которая была опубликована пресс-службой прокуратуры Республики Мордовия.
Источник: prokrm.ru