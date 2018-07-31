В Мордовии без вести пропал грибник

В Республике Мордовия разыскивается местный житель, который несколько дней назад отправился за грибами и не вернулся обратно.

27 июля Князев Василий Андреевич, который проживает на территории села Хлебино Теньгушевского района Республики Мордовия, ушел из дома. По предварительной информации, мужчина отправился в лес за грибами. Известно, что гражданин направился в направлении деревни Белорамино. С тех пор о местонахождении сельчанина ничего неизвестно.

Мужчина был одет в темной-синий спортивный костюм.

Все, кто владеет какой-либо информацией о нынешнем местонахождении мужчины, могут сообщить необходимые данные по телефонам: 89271784698 или 02.

Источник: vk.com/poisk_13region