В Рузаевке пьяный автомобилист устроил ДТП, в результате которого пострадала женщина.

Происшествие произошло 30 июля на перекрестке улиц Ухтомского и Луначарского. Мужчина, управлявший автомобилем марки ВАЗ-2112, при пересечении указанного перекрестка на полном ходу врезался в автомобиль марки ВАЗ-21140.

Пассажирка машины, в которую врезалась «двенадцатая», была доставлена в районную больницу. После оказания необходимой медицинской помощи гражданку отпустили домой.

Было установлено, что водитель ВАЗ-2112 в момент ДТП был пьян. В отношении автомобилиста был составлен административный протокол.

Источник: гибдд.рф