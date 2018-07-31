Жители Мордовии смогут увидеть самый красивый звездопад года

В августе жители Республики Мордовия смогут увидеть самый красивый звездопад года.

В ночь на 13 августа жители Республики Мордовия смогут наблюдать метеорный поток Персеиды. Сотрудники планетария Москвы назвали указанный метеорный поток самым красивым звездопадом года.

Завораживающее взгляд космическое явление можно будет увидеть без специальной техники.

В среднем через атмосферу планеты Земля каждый час будут проходить около 100 метров.

Стоит упомянуть, что причиной образования потока Персеиды является попадание Земли в шлейф кометы Свифта-Туттля, которое происходит каждый год.

Источник: planetarium-moscow.ru