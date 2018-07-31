Ковылкинский аграрно-строительный колледж лишился земельного участка

В Ковылкинском районе Республики Мордовия одно из местных учебных заведений было лишено права собственности на земельный участок сельскохозяйственного назначения.

Сотрудниками Россельхознадзора во время проведения внеплановой выездной проверки было установлено, что ГБПОУ «Ковылкинский аграрно-строительный колледж» владеет земельным участком сельскохозяйственного назначения, но не имеет возможности обработать нарушенную часть данного участка.

Стоит отметить, что ранее упомянутый колледж получил предписание о необходимости восстановления нарушенной части земельного участка.

В итоге было принято решение о лишении указанного учебного заведения права собственности на земельный участок сельскохозяйственного назначения.

Источник: ursn-rm.ru