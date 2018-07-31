Мордовские заключенные приняли участие в спартакиаде

В одной из исправительных колоний Республики Мордовия была проведена спартакиада среди заключенных.

Указанные спортивные состязания были проведены на базе исправительной колонии №7. Программа соревнований состояла из таких пунктов, как бег на 100 метров, подтягивание на перекладине, гиревой спорт и прыжки в длину с места. Участниками спартакиады стали 70 осужденных из нескольких исправительных учреждений.

В беге на 100 метров лучшим стал представитель исправительной колонии №7. В длину с места дальше всех прыгнул заключенный исправительной колонии №22. В подтягивании на перекладине победу одержал представитель исправительной колонии №10. В гиревом спорте лучшими стали заключенные исправительных колоний №№18 и 22, а также спортсмен, выступающий за лечебное исправительное учреждение №19.

По информации пресс-службы УФСИН РФ по Республике Мордовия.

Источник: 13.fsin.su