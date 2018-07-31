Полиция Мордовии рекомендует не оставлять детей без присмотра

В Мордовии сотрудники полиции призывают местных жителей не оставлять без присмотра детей.

За два летних месяца на территории Республики Мордовия было зафиксировано более 20 несчастных случаев, в результате которых пострадали детей, не достигшие 5-летнего возраста. Очень часто дети, оставшись без присмотра со стороны взрослых, из-за любопытства употребляют различные медикаменты, моющие средства и яд, предназначенный для уничтожения грызунов и жуков. К примеру, 9 июля 2-летняя девочка была госпитализирована по причине отравления крысиным ядом.

Также серьезную опасность для детей представляют оставленная на краю стола посуда с горячими напитками или пищей. 24 июля годовалая девочка получила многочисленные ожоги, пролив на себя горячий компот.

Особое внимание необходимо уделять младенцам. 23 июля в результате падения из окна пострадал мальчик 2017 года рождения. Ребенок получил переломы ребер и позвоночника.

Чтобы избежать подобных инцидентов, необходимо постоянно следить за детьми и не оставлять их на долгое время без присмотра.

Источник: 13.мвд.рф