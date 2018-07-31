В Теньгушево в результате ДТП пострадал человек

В Теньгушево произошло ДТП, в результате которого пострадал человек.

Ранним утром 31 июля на пульт дежурного МЧС поступило оперативное сообщение о том, что на территории указанного населенного пункта произошло ДТП. Прибыв на место происшествия, спасатели обнаружили, что опрокинулся в кювет легковой автомобиль марки «Киа». ДТП произошло в результате того, что водитель иномарки не смог справиться с управлением.

Пострадал один человек. О состоянии участника ДТП в настоящее время нет никакой информации.

Сотрудникам Госавтоинспекции предстоит выяснить, из-за чего водитель легковушки потерял контроль над управлением.

По информации пресс-службы ГУ МЧС РФ по Республике Мордовия.

Источник: 13.mchs.gov.ru