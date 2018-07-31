В Мордовии пропала уроженка Республики Узбекистан

В Республике Мордовия сотрудники правоохранительных органов разыскивают уроженку Республики Узбекистан, которая пропала без вести.

Уроженка Республики Узбекистан Дорохова Лариса Ивановна 1953 года рождения, проживающая в Ковылкино, вечером 26 июля ушла из дома. С тех пор какая-либо информация о местонахождении женщины отсутствует. Известно, что гражданка ушла в направлении Краснослободска.

Женщина была одета в серую блузку, темную юбку и красные тапки.

Полицейские просят всех, кто владеет какой-либо информацией о нынешнем местонахождении гражданки, сообщить по телефонам: 8(83453)2-17-44, 8-999-778-21-11 или 02.

Источник: 13.мвд.рф