В Атяшевском районе школьники посетили пожарную часть

В Атяшевском районе ученики одной из местных школ посетили пожарную часть.

Ученики МБОУ Атяшевского района «Поселковская средняя школа № 1» посетили пожарную часть №9. Школьники получили возможность ознакомиться с устройством пожарной машины, а также увидеть, как она работает. Кроме того, сотрудники указанной части разрешили детям примерить форму пожарного.

Также сотрудники МЧС рассказали школьникам об особенностях работы пожарных, правилах поведения во время пожара и о том, к чему приводит телефонное баловство, связанное с ложными вызовами.

По информации пресс-службы ГУ МЧС РФ по Республике Мордовия.

Источник: 13.mchs.gov.ru