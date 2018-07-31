В Саранске прошли соревнования по пляжному волейболу

В Саранске были проведены соревнования по пляжному волейболу.

Указанные спортивные состязания проходили 29 июля неподалеку от водоема стадиона «Старт». Участниками данных соревнований стали 14 мужских и 3 женские команды.

Победителями среди женских команд стали Ушмаева Марина и Овтина Наталья. Второе место заняли Крашенинникова Юлия и Жармухамедова Елена. Третье место завоевали Корнеенко Ирина и Бычкова Людмила.

Среди мужских команд первое место заняли Яшин Кирилл и Пивкин Стас. Второе место завоевали Федотов Дмитрий и Маскалюк Николай. Третье место заняли Гавриков Михаил и Кошкин Алексей.

По информации пресс-службы городской администрации.

Источник: adm-saransk.ru