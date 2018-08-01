Сотрудникам «Ростелекома» вручены благодарственные письма от Главы Республики Мордовия

Сотрудники «Ростелекома» отмечены благодарственными письмами Главы Республики Мордовия Владимира Волкова за эффективную работу по обеспечению услугами связи спортивных, культурных и транспортных объектов Саранска к мировому футбольному турниру. Награждение состоялось на отраслевом совещании, прошедшем на базе филиала компании. Благодарности вручил министр информатизации и связи региона Игорь Вольфсон.

«Столицу республики посетили более 160 тысяч болельщиков из 44 стран. Нагрузка на сети передачи данных была огромной: каждый стремился поделиться впечатлениями со всем миром! Благодаря профессионализму сотрудников «Ростелекома» мы смогли обеспечить участников и гостей спортивного праздника качественными услугами связи», − отметил министр информатизации и связи РМ Игорь Вольфсон.

«Ростелеком» на время проведения футбольного турнира запустил в Саранске систему интеллектуального видеонаблюдения, основанную на решении «Интеллектуальный безопасный регион». Система использовалась для предотвращения нарушений общественного порядка на территории возле стадиона «Мордовия Арена», в буферных зонах аэропорта, вокзала и популярных местах отдыха горожан.

Компания обеспечила цифровыми сервисами новый гостиничный комплекс «Тавла». В «Региональном операционном центре», пресс-центре футбольных состязаний и новом аэропорту появился скоростной интернет от оператора.

«Инфраструктура связи, построенная «Ростелекомом» к футбольному празднику, отработала без сбоев. И это заслуга наших технических специалистов, которые единой командой реализовали такой масштабный проект, – отметил директор филиала в РМ ПАО «Ростелеком» Сергей Толстограев. – Уверен, что новые оптические сети в дальнейшем будут использоваться для предоставления жителям и бизнесу республики современных цифровых услуг».