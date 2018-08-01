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Сотрудникам «Ростелекома» вручены благодарственные письма от Главы Республики Мордовия

Сотрудникам «Ростелекома» вручены благодарственные письма от Главы Республики Мордовия

Сотрудники «Ростелекома» отмечены благодарственными письмами Главы Республики Мордовия Владимира Волкова за эффективную работу по обеспечению услугами связи спортивных, культурных и транспортных объектов Саранска к мировому футбольному турниру. Награждение состоялось на отраслевом совещании, прошедшем на базе филиала компании. Благодарности вручил министр информатизации и связи региона Игорь Вольфсон.

«Столицу республики посетили более 160 тысяч болельщиков из 44 стран. Нагрузка на сети передачи данных была огромной: каждый стремился поделиться впечатлениями со всем миром! Благодаря профессионализму сотрудников «Ростелекома» мы смогли обеспечить участников и гостей спортивного праздника качественными услугами связи», − отметил министр информатизации и связи РМ Игорь Вольфсон.

«Ростелеком» на время проведения футбольного турнира запустил в Саранске систему интеллектуального видеонаблюдения, основанную на решении «Интеллектуальный безопасный регион». Система использовалась для предотвращения нарушений общественного порядка на территории возле стадиона «Мордовия Арена», в буферных зонах аэропорта, вокзала и популярных местах отдыха горожан.

Компания обеспечила цифровыми сервисами новый гостиничный комплекс «Тавла». В «Региональном операционном центре», пресс-центре футбольных состязаний и новом аэропорту появился скоростной интернет от оператора.

«Инфраструктура связи, построенная «Ростелекомом» к футбольному празднику, отработала без сбоев. И это заслуга наших технических специалистов, которые единой командой реализовали такой масштабный проект, – отметил директор филиала в РМ ПАО «Ростелеком» Сергей Толстограев. – Уверен, что новые оптические сети в дальнейшем будут использоваться для предоставления жителям и бизнесу республики современных цифровых услуг».