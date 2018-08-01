В Ельниковском районе в результате пожара пострадал человек

В одном из сел Ельниковского района Республики Мордовия произошел пожар, в результате которого пострадал человек.

В ночь на 1 августа тишина в селе Русское Корино была нарушена воем пожарных сирен. Причиной тому стало возгорание частного жилого дома, расположенного по адресу – улица Садовая. К моменту приезда пожарных огонь успел распространиться на площади 93 квадратных метров.

По информации пресс-службы ГУ МЧС РФ по Республике Мордовия, в результате данного происшествия пострадал один человек.

Причина возгорания постройки пока что неизвестна. По предварительным данным, огонь вспыхнул в результате короткого замыкания электропроводки.

Источник: 13.mchs.gov.ru