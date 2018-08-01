В Мордовии уменьшилось количество пожаров

В июле на территории Республики Мордовия уменьшилось количество пожаров.

В общей сложности на протяжении минувшего месяца на территории Республики Мордовия было зарегистрировано 50 пожаров. В июле прошлого года в регионе произошло 52 происшествия аналогичного характера.

В результате пожаров в Мордовии в июле погибли четыре человека. За аналогичный период прошлого года огонь унес жизни пяти жителей региона.

Наиболее подвержен пожарам жилой сектор, там было зафиксировано 39 возгораний.

По информации, которая была опубликована пресс-службой ГУ МЧС РФ по Республике Мордовия.

Источник: 13.mchs.gov.ru