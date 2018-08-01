Житель Мордовии, подозреваемый в мошенничестве, был привлечен к уголовной ответственности

В Мордовии сотрудники правоохранительных органов возбудили уголовное дело в отношении местного жителя, который подозревается в мошенничестве.

Стражами порядка было установлено, что в мае 2016 года житель села Дмитриев Усад 1963 года рождения взял кредит в размере 56 тыс. рублей в одной из финансовых организаций Атюрьевского района. При получении денежных средств мужчина предоставил документы, содержащие ложную информацию о месте его работы и доходах.

Деньги гражданин потратил на личные нужды. Погашать долг мужчина не стал.

В итоге в отношении подозреваемого было возбуждено уголовное дело.

Источник: 13.мвд.рф