В Саранске полицейские разыскивают парня, подозреваемого в краже

В Саранске сотрудники правоохранительных органов разыскивают молодого человека, который подозревается в краже клатча.

Поздним вечером 26 августа минувшего года молодой человек, находясь возле здания медицинского учреждения, расположенного по адресу – улица Полежаева, избил случайного прохожего и похитил у него клатч, внутри которого находились банковские карты и денежные средства.

Молодой человек был одет в черную футболку с длинным рукавом, серые спортивные штаны и черные кроссовки с белой подошвой.

Все, кто что-либо знает о предполагаемом преступнике, могут сообщить данную информацию по телефонам: 8-917-999-17-47, 29-90-02, 29-90-41.

Источник: 13.мвд.рф