20-летний житель Саранска жестоко избил своего приятеля

В Саранске был задержан 20-летний местный житель, который подозревается в избиении своего приятеля.

Сотрудниками правоохранительных органов было установлено, что в ночь на 30 июля 20-летний молодой человек, пребывавший в состоянии алкогольного опьянения, на одной из улиц города встретил своего 30-летнего товарища. Из-за незначительного повода приятели поссорились. Младший участник ссоры, разгоряченный алкоголем, принялся доказывать свою правоту силовым методом. Молодой человек жестоко избил приятеля.

Пострадавший был госпитализирован. Медики диагностировали у мужчины ушиб головного мозга, а также многочисленные ссадины лица и волосистой части головы.

В кратчайшие сроки 20-летний участник ссоры был задержан. Молодой человек, который несколько месяцев назад вернулся из мест лишения свободы, признался в содеянном. В отношении парня было возбуждено уголовное дело.

Источник: 13.мвд.рф