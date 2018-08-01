Прокуратура Мордовии защищает природу

Сотрудники прокуратуры Республики Мордовия отчитались о проделанной в первом полугодии работе, касающейся устранения нарушений законодательства в сфере охраны окружающей среды и природопользования.

В большинстве случаев имеют место нарушения закона в сфере обращения с отходами, самыми распространенными среди которых являются ненадлежащая организация сбора и вывоза отходов, размещение их в несанкционированных местах и нарушение правил эксплуатации полигонов. Также на протяжении первого полугодия представителями ведомства были зафиксированы нарушения закона об охране атмосферного воздуха и несоблюдение правил лесопользования.

В общей сложности за первые шесть месяцев нынешнего года сотрудниками прокуратуры было зафиксировано более 117 нарушений указанного законодательства. Кроме того, на основе материалов прокурорских проверок было возбуждено два уголовных дела. К дисциплинарной ответственности было привлечено 161 должностное лицо.

По информации пресс-службы прокуратуры Республики Мордовия.

Источник: prokrm.ru