Мордовским заключенным рассказали о вреде наркотиков и курения

В одном из исправительных учреждений Республики Мордовия прошло мероприятие, направленное на пропаганду здорового образа жизни.

В лечебном исправительном учреждении №3 волонтеры из числа осужденных провели лекцию, главной темой которой стали негативные последствия употребления наркотических веществ и курения.

Кроме того, заключенным был показан видеоролик соответствующей тематики.

Главной целью подобных мероприятий является формирования негативного отношения к вредным привычкам.

По информации, которая была опубликована пресс-службой УФСИН РФ по Республике Мордовия.

Источник: 13.fsin.su