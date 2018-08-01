Мордовским заключенным рассказали о вреде наркотиков и курения

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В одном из исправительных учреждений Республики Мордовия прошло мероприятие, направленное на пропаганду здорового образа жизни.
В лечебном исправительном учреждении №3 волонтеры из числа осужденных провели лекцию, главной темой которой стали негативные последствия употребления наркотических веществ и курения.
Кроме того, заключенным был показан видеоролик соответствующей тематики.
Главной целью подобных мероприятий является формирования негативного отношения к вредным привычкам.
По информации, которая была опубликована пресс-службой УФСИН РФ по Республике Мордовия.
Источник: 13.fsin.su