Житель Большеберезниковского района был осужден за незаконную рубку деревьев

В Большеберезниковском районе суд вынес приговор в отношении местного жителя, который совершил незаконную рубку деревьев.

24 марта нынешнего года осужденный, находясь на территории Березниковского участкового лесничества, незаконно срубил семь сосен. Деревья гражданин намеревался использовать в личном подсобном хозяйстве. В результате указанных действий мужчины лесничеству был причинен ущерб в размере более 71 тыс. рублей.

Во время предварительного следствия ущерб был полностью возмещен.

Решением суда в отношении мужчины была избрана мера наказания в виде 1 года лишения свободы условно.

Источник: prokrm.ru