В Старошайговском районе в ДТП погиб 14-летний подросток

В Старошайговском районе произошло ДТП, в результате которого погиб 14-летний подросток.

Трагедия произошла в ночь на 31 июля. 14-летний парень, управлявший мотоциклом марки ИЖ, двигаясь в направлении села Конопать со стороны автомобильной дороги, соединяющей Саранск и федеральную трассу М-5 «Урал», не смог должным образом проконтролировать дорожную ситуацию, вследствие чего транспортное средство на полном ходу вылетело в кювет.

Полученные мотоциклистом травмы оказались смертельными. 15-летняя пассажирка мотоцикла была госпитализирована.

Известно, что мотоциклист ехал без шлема. Также выяснилось, что мотоцикл не был зарегистрирован.

Сотрудники Госавтоинспекции проводят проверку по факту ДТП.

Источник: гибдд.рф