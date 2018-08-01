37-летний житель Саранска предстанет перед судом за создание подставного юридического лица

В Саранске суд вынесет приговор в отношении 37-летнего местного жителя, который обвиняется в создании подставного юридического лица.

Сотрудниками следственных органов было установлено, что в октябре 2016 года 37-летний мужчина, находясь возле дома, расположенного на территории Пролетарского района Саранска, передал своему знакомому паспорт для подготовки документов, необходимых для создания подставного юридического лица. За указанную услугу обвиняемый заплатил 15 тыс. рублей.

Получив документы, горожанин зарегистрировал и поставил на налоговый учет подставное юридическое лицо.

Материалы уголовного дела в отношении обвиняемого находятся на рассмотрении суда.

Источник: prokrm.ru