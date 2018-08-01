В одной из мордовских колоний прошел день встречи руководства с осужденными

В одной из исправительных колоний Республики Мордовия прошел традиционный день встречи руководства с осужденными.

День встречи руководства с осужденными накануне прошел в исправительной колонии №10. В рамках визита представители руководства УФСИН РФ по Республике Мордовия посетили жилые помещения отрядов, медицинскую часть, штрафной изолятор, единое помещение камерного типа.

Кроме того, с осужденными была проведена беседа, в ходе которой последние могли задать интересующие их вопросы. В большинстве случаев заключенные интересовались вопросами, касающимися предоставления телефонных переговоров и медицинского обслуживания.

По информации пресс-службы УФСИН РФ по Республике Мордовия.

Источник: 13.fsin.su