В Мордовии прошла операция «Нетрезвый водитель»

В Мордовии сотрудники Госавтоинспекции подвели итоги проведения операции под названием «Нетрезвый водитель».

В ходе проведения указанного мероприятия сотрудниками Госавтоинспекции было выявлено 26 автомобилистов, которые сели за руль, пребывая в состоянии алкогольного опьянения.

Сотрудники Госавтоинспекции напоминают о том, что автомобилисты, решившие сесть за руль в нетрезвом виде или же отказавшиеся проходить медицинское освидетельствование, подвергаются наказанию в виде штрафа в размере 30 тыс. рублей и лишения водительского удостоверения на срок от 1,5 до 2 лет. Максимальная санкция за данное правонарушение предусматривает наказание в виде 2 лет лишения свободы.

Кроме того, сотрудники Госавтоинспекции напоминают, что очень часто пьяные водители устраивают ДТП с трагическими последствиями.

Источник: гибдд.рф