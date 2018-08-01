Слабослышащие граждане сотрудничают с мордовскими спасателями

В ГУ МЧС РФ по Республике Мордовия работают граждане, имеющие проблемы со слухом.

Весной в рамках подготовки к ЧМ-2018 ГУ МЧС РФ по Республике Мордовия, сотрудничая с региональным отделением Всероссийского общества глухих, создало специальную дежурно-диспетчерскую службу, в штат которой входят два человека, имеющих проблемы со слухом.

Указанные диспетчеры посредством переписки в социальных сетях или же путем получения смс-сообщений получают информацию о необходимости помощи от членов общества глухих.

По информации, которая была опубликована пресс-службой ГУ МЧС РФ по Республике Мордовия.

Источник: 13.mchs.gov.ru