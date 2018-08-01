В Мордовии дети спасли мужчину, у которого случился инсульт

В Краснослободском районе Республики Мордовия дети спасли жизнь мужчине.

31 июля дети, отдыхающие в спортивном лагере «Юность», который расположен в селе Сивинь, совершали пробежку. В определенный момент девочка, принимавшая участие в пробежке, предложила остановиться, заметив лежавший без присмотра велосипед. Дети принялись искать хозяина транспортного средства. Спустя некоторое время ребята обнаружили в овраге мужчину, который плохо себя чувствовал и не мог ничего сказать. Несколько юных спортсменов побежали в лагерь за носилками.

В кратчайшие сроки дети доставили гражданина в лагерь, где дежурившие врачи и медсестра оказали ему первую помощь. Выяснилось, что обнаруженный детьми мужчина является жителем одного из расположенных поблизости сел. Ребята сбегали в село и сообщили родственникам гражданина о случившемся.

Выяснилось, что у мужчины случился инсульт. Гражданин мог умереть, если бы не своевременно оказанная помощь.

Источник: 13.mchs.gov.ru