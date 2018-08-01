Житель Рузаевки, ударивший знакомого ножом в грудь, предстанет перед судом

В Рузаевке суд вынесет приговор в отношении 23-летнего местного жителя, который обвиняется в нанесении ножевого ранения своему знакомому.

Сотрудниками правоохранительных органов было установлено, что 13 мая нынешнего года 23-летний молодой человек гостил у своего знакомого. В компании владельца жилья и ещё нескольких человек обвиняемый распивал алкогольные напитки. В определенный момент молодому человеку показалось, что хозяин дома не очень хорошо отозвался о его матери. В порыве гнева парень схватил в руки нож и ударил им обидчика в грудь. Затем молодой человек ушел домой.

Пострадавший самостоятельно вызвал бригаду «скорой помощи».

Материалы уголовного дела в отношении обвиняемого в настоящее время находятся на рассмотрении суда.

Источник: 13.мвд.рф