В Мордовии разыскивается пропавшая без вести жительница Зубово-Полянского района

В Зубово-Полянском районе Республики Мордовия сотрудники правоохранительных органов разыскивают местную жительницу, которая несколько лет назад пропала без вести.

Болдорева Лариса Ивановна 1972 года рождения, проживающая в селе Каргашино, 8 ноября 2015 года ушла из дома. В каком направлении направилась гражданка, неизвестно. После ухода из дома женщина перестала выходить на связь с родными и близкими.

Все, кто что-либо знает о том, где в настоящее время находится гражданка, могут сообщить необходимую информацию по телефонам: 8(83458)2-51-02, 8-927-642-77-57 или 02.

По информации, которая была опубликована пресс-службой ГУ МВД РФ по Республике Мордовия.

Источник: 13.мвд.рф