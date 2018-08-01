В Саранске легковушка сбила мужчину

В Саранске 42-летний мужчина попал под колеса легкового автомобиля.

Указанное происшествие произошло утром 31 июля по адресу – улица Павлика Морозова. 42-летний гражданин стоял у края проезжей части. Мужчина не догадывался о том, что уже спустя несколько мгновений он не по своей вине станет участником ДТП. Внезапно гражданина сбил легковой автомобиль марки ВАЗ.

Пострадавший получил многочисленные ушибы и ссадины.

Сотрудники правоохранительных органов возбудили дело об административном правонарушении по факту данного происшествия.

По информации УГИБДД РФ по Республике Мордовия.

Источник: гибдд.рф