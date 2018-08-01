В Саранске произошло ДТП с участием трех легковушек

В Саранске произошло ДТП с участием трех легковых автомобилей.

Указанное происшествие произошло вечером 31 июля по адресу – улица Лодыгина. По предварительной информации, водитель автомобиля марки «Шевроле» врезался в двигавшийся впереди автомобиль марки «Хендай». От удара второе транспортное средство въехало в автомобиль марки «Лада-Калина», который двигался в попутном направлении.

Была травмирована женщина, которая находилась за рулем «Хендай». О состоянии гражданки не сообщается.

Удар был не очень сильным, поэтому машины не получили серьезных повреждений.

Причины ДТП будут установлены сотрудниками Госавтоинспекции.

По информации сообщества «Привет, сейчас, Саранск».

Источник: vk.com/saransk_photo