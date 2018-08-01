Мордовский борец завоевал бронзовую медаль первенства Европы

Борец из Республики Мордовия завоевал бронзовую медаль первенства Европы.

В настоящее время в Риме проходит первенство Европы по спортивной борьбе. На данных соревнованиях выступает борец из Рузаевки Андрей Иванов.

В 1/8 финала борец из Мордовии одержал техническую победу над сербским спортсменом. В 1/4 финала Андрей Иванов сумел побороть представителя Франции. В полуфинальном сражении мордовский борец проиграл спортсмену из Италии. В борьбе за третье место Андрей Иванов одержал победу над представителем Украины.

По информации, которая была опубликована пресс-службой Республики Мордовия.

Источник: e-mordovia.ru