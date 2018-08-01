В Ичалковском районе родители и педагоги поддержали акцию «#Научи ребенка ПДД»

В Ичалковском районе Республики Мордовия местные жители присоединились к социальной акции под названием «#Научи ребенка ПДД».

Суть акции заключается в том, что в социальных сетях жители Ичалковского района публикуют фотографии, которые были сняты во время изучения правил дорожного движения детьми дошкольного возраста.

В акции приняли участие жители Ичалковского района, у которых есть дети указанного возраста, а также педагоги образовательных учреждений.

Стоит отметить, что данная акция проводится во всех регионах России.

По информации пресс-службы УГИБДД РФ по Республике Мордовия.

Источник: гибдд.рф