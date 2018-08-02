Заемщики смогут удостовериться в том, что их долг передан коллекторам

Какие перемены в законодательстве, касающиеся рынка взыскания, ипотеки и других сфер кредитования, ждут россиян - расскажем ниже.

Банкиры предлагают свой вариант накопления заемщиками первоначального взноса для ипотечного кредита. Соответствующий законопроект, в котором примут участие представители рынка и ЦБ РФ, вынесен на обсуждение ассоциацией банков “Россия”. Авторы проекта предлагают учредить специальные счета, на которые граждане смогут помещать денежные средства для их накопления и последующего внесения в качестве первоначального взноса по ипотеке. Счета (аналоги депозитов или вкладов) будут открываться на длительный срок (от 4 до 7 лет), без возможности изъятия средств. Процент на хранящиеся на них денежные средства планируется сделать ниже, чем по традиционным вкладам, сейчас речь идет об 1%-2%. Предполагается, что владельцы таких счетов в последующем смогут оформить ипотеку под льготный процент.

Ко второму чтению в ГД РФ готовится законопроект, который предусматривает наделение всех желающих правом проверить по специальной базе полномочия коллекторов в отношении себя. Для реализации предложения планируется создать специальный ресурс, используя который, гражданин, введя свои данные (ФИО, ИНН), проверить - передан ли его долг какому-либо коллекторскому агентству, узнать его наименование и наличие в реестре ФССП. Кроме того, принятие законопроекта обеспечит кредиторов еще одной возможностью оповещения должников о передаче долга взыскателям. Сейчас это делается при помощи заказного письма либо уведомления под расписку. Эксперты ОНФ протестуют против принятия этих поправок, считая, что они нарушат право заемщиков на защиту личных данных.

(Материал подготовлен командой Zaim.com)

Изменения вносятся и в закон о порядке формирования, получения и хранения кредитных историй. Законопроект уже окончательно принят Госдумой РФ и вступит в силу через 180 дней после его официального опубликования. Помимо положений, непосредственно влияющих на деятельность банков, создающих кредитные истории и передающих их в БКИ, принятый законопроект содержит некоторые пункты, важные для заемщиков. В частности, это изменение срока доступа к кредитной истории с согласия клиента, который увеличивается с двух до шести месяцев. Кроме того, субъект кредитной истории (непосредственно заемщик) сможет получить отчет по ней в каждом БКИ, где хранится информация о нем, но не более двух раз в год и не более одного раза на бумажном носителе.