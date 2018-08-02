Основные трудности при взятии кредита под залог автомобиля

Согласно статистике, в последние годы жители России все чаще берут займы под залог автомобилей. Кредит, в котором залогом выступает автомобиль, как и любой другой финансовый продукт, имеет свои особенности и нюансы, которые важно учесть при заключении договора. Если вы хотите взять кредит под залог автомобиля, то приведенные ниже советы помогут вам избежать трудностей, связанных с данными видом кредитования.

Какие трудности ждут заемщика на пути оформления кредита под залог авто?

Кредитование под залог авто сегодня пользуется большим спросом. Такие займы отличаются быстрым оформлением, отсутствием бумажной волокиты и приемлемым уровнем процентных ставок. Однако не каждый заемщик при оформлении подобного кредита осознает трудности, которые его могут поджидать. Самыми распространенными проблемами являются:

Оценка транспортного средства. Некоторыми кредитными организациями намеренно занижается стоимость автомобиля. Во-первых, это делается для снижения потенциальных рисков. Во-вторых, для максимального увеличения собственной прибыли. Величина процентных ставок. Многими кредитными организациями указывается на собственных веб-сайтах одна процентную ставку, а в реальности получается совсем другое значение переплаты. Вот почему перед тем как подписывать договор следует уточнять у сотрудников банка или другого учреждения, какова будет окончательная фактическая процентная ставка, а также каким образом ее начисляют – каждый месяц или раз в год.

Сегодня многими банками, автоломбардами и другими организациями выдаются кредиты под залог ПТС на лояльных условиях. Такая услуга является относительно новой, однако многими заемщиками уже было оценено ее преимущество. Заемщик получается денежный займ, продолжая эксплуатировать собственный авто. Кроме того, при таком кредитовании отсутствуют какие-либо подводные камни, поскольку автомобиль остается у владельца, а в залог оставляется лишь ПТС. Разумеется, это намного удобнее, чем оставлять собственный автомобиль на охраняемой стоянке кредитной организации, что и сделало данный кредитный продукт очень популярным. Данный документ не является обязательным из тех, который должны быть у водителей всегда при себе. Если вы столкнулись с серьезными финансовыми трудностями, то кредитование под залог автомобиля – это один из оптимальных вариантов их решения.