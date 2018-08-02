В Краснослободске в результате ДТП пострадал человек

В Краснослободске произошло ДТП с участием двух автомобилей, в результате которого пострадал человек.

Указанное происшествие произошло утром 1 августа на перекрестке улиц Карла Маркса и Степана Разина. При пересечении указанного перекрестка не смогли поделить дорогу два автомобиля.

В результате столкновения транспортных средств телесные повреждения получил один человек. О состоянии пострадавшего в настоящее время нет никакой информации.

Сотрудникам Госавтоинспекции предстоит выяснить, из-за чего произошло столкновение двух автомобилей.

По информации пресс-службы ГУ МЧС РФ по Республике Мордовия.

Источник: 13.mchs.gov.ru