В Мордовии добровольцы активно помогают пожарным

В июле в Республике Мордовия подразделения добровольной пожарной охраны более 10 раз выезжали на тушение пожаров и загораний.

В Зубово-Полянском, Старошайговском, Дубенском, Ромодановском, Темниковском, Ковылкинском, Торбеевском, Кадошкинском и Кочкуровском районах добровольцы оказывали помощь сотрудникам МЧС.

В Краснослободском районе подразделение добровольной пожарной охраны самостоятельно ликвидировали возгорание.

В настоящее время в Республике Мордовия насчитывается более 760 добровольных подразделений пожарной охраны, общая численность которых превышает 4200 человек.

Источник: 13.mchs.gov.ru