30-летний житель Саранска стал жертвой телефонного мошенника

Неизвестный телефонный мошенник ограбил 30-летнего жителя Саранска.

Вечером 30 июля 30-летнему горожанину позвонил незнакомец, представившийся работником банка, клиентом которого мужчина стал несколько дней назад. Якобы сотрудник финансовой организации предложил гражданину воспользоваться весьма выгодной, по его словам, услугой по кредитованию денежных средств на банковской карте.

Горожанина заинтересовало указанное предложение. Мужчина решил воспользоваться услугой. Для этого ему пришлось сообщить реквизиты своей банковской карты. Спустя некоторое время горожанин узнал, что обещанная страховка не сберегла деньги, а отобрала их. С банковского счета мужчины была снята денежная сумма в размере 58,7 тыс. рублей.

Сотрудники правоохранительных органов проводят проверку по факту мошенничества.

Источник: 13.мвд.рф