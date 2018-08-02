Жительница Саранска пострадала, упав в салоне автобусе

В Саранске в результате падения в салоне автобуса пострадала 64-летняя женщина.

Указанный инцидент произошел днем 1 августа. Водитель пассажирского автобуса, двигаясь по улице Коммунистической, внезапно затормозил. 64-летняя пассажирка автобуса не смогла устоять на ногах и упала.

К счастью, в данном случае обошлось без серьезных последствий. Пострадавшая отделалась незначитльными ушибами и синяками.

Сотрудники Госавтоинспекции проводят проверку по факту данного происшествия.

По информации, которая была опубликована пресс-службой ГИБДД России по Республике Мордовия.

Источник: гибдд.рф