Жительница Саранска пострадала, упав в салоне автобусе

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В Саранске в результате падения в салоне автобуса пострадала 64-летняя женщина.
Указанный инцидент произошел днем 1 августа. Водитель пассажирского автобуса, двигаясь по улице Коммунистической, внезапно затормозил. 64-летняя пассажирка автобуса не смогла устоять на ногах и упала.
К счастью, в данном случае обошлось без серьезных последствий. Пострадавшая отделалась незначитльными ушибами и синяками.
Сотрудники Госавтоинспекции проводят проверку по факту данного происшествия.
По информации, которая была опубликована пресс-службой ГИБДД России по Республике Мордовия.
Источник: гибдд.рф