Мордовские полицейские провели операцию «Фиктивная регистрация»

В Республике Мордовия сотрудники правоохранительных органов подвели итоги проведения оперативно-профилактической операции под названием «Фиктивная регистрация».

Указанное мероприятие было направлено на установление лиц, которые проживают либо без паспорта, либо по недействительному паспорту, либо же без регистрации по месту пребывания.

В ходе проведения указанной операции сотрудники правоохранительных органов выявили 132 правонарушителя. Стражами порядка было наложено административных штрафов на сумму порядка 160 тыс. рублей.

Кроме того, в рамках проведения операции стражи порядка провели работу по разъяснению гражданам РФ положений действующего законодательства.

По информации пресс-службы ГУ МВД РФ по Республике Мордовия.

Источник: 13.мвд.рф