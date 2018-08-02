В Ромоданово в ДТП пострадала 47-летняя женщина

В Ромоданово произошло ДТП, в результате которого пострадала 47-летняя женщина.

Указанное происшествие произошло днем 1 августа по адресу – Промышленное шоссе. По предварительной информации, водитель легкового автомобиля марки «Лада-Приора» не смог справиться с управлением, в результате чего транспортное средство на полном ходу врезалось в скутер марки «Торнадо».

Прибывшие на место инцидента медики зафиксировали у 47-летней женщины, которая управляла скутером, многочисленные ушибы.

Сотрудники правоохранительных органов проводят проверку по факту данного происшествия.

Источник: гибдд.рф