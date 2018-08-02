В Саранске разыскивается женщина, подозреваемая в краже денег

В Саранске сотрудники правоохранительных органов устанавливают личность женщины, которая подозревается в похищении денежных средств.

Вечером 26 июля прошлого года гражданка, личность которой в настоящее время устанавливается, похитила из терминала, расположенного по адресу – улица Коммунистическая, денежные средства. Сумма похищенных денег составила 7 тыс. рублей.

Предполагаемая преступница была одета в длинное оранжевое платье с красными узорами.

Всех, кто что-либо знает о подозреваемой, полицейские просят сообщить необходимую информацию по телефонам: 8-917-999-17-47, 29-90-02, 29-90-17.

Источник: 13.мвд.рф