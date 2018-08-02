В Краснослободском районе полицейские задержали подозреваемого в краже

В Краснослободске сотрудники правоохранительных органов задержали 32-летнего местного жителя, который подозревается в похищении металлических рельсов и узлов.

По информации пресс-службы ГУ МВД РФ по Республике Мордовия, 19 июля нынешнего года 32-летний житель Краснослободска, находясь в селе Кишалы, похитил с территории неработающей в настоящее время фермы металлические рельсы и узлы. Сумма ущерба превысила 10 тыс. рублей.

Металлосырье гражданин отвез к себе домой, чтобы со временем сдать его в пункт приема металла.

В настоящее время решается вопрос о возбуждении уголовного дела по факту кражи.

Источник: 13.мвд.рф