В Торбеевском районе управляющая компания недобросовестно выполняла свои обязательства

В Торбеевском районе Республики Мордовия сотрудники прокуратуры выявили нарушения законодательства, регулирующего процесс управления многоквартирными домами.

В ходе проведения специальной проверки представители ведомства установили, что одна из местных управляющих компаний своевременно не совершила действия по организации установки и ввода в эксплуатацию коллективного прибора учета, а также не обеспечила постоянную готовность приборов учета.

По результатам указанной проверки сотрудниками прокуратуры в суд было направлено исковое заявление о возложении на управляющую организацию обязанности по устранению нарушений законодательства.

Кроме того, было возбуждено дело об административном правонарушении.

Источник: prokrm.ru