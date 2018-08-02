В Мордовии сотрудники прокуратуры добиваются погашения задолженностей по зарплате

В Мордовии сотрудники прокуратуры продолжают работать в сфере выявления и устранения нарушений трудового законодательства.

В период с января по июнь текущего года представителями ведомства было зафиксировано более 2,5 тыс. нарушений закона, попирающих права порядка 1,8 тыс. работников.

К административной и дисциплинарной ответственности было привлечено 232 должностных лица. В отношении так называемых злостных неплательщиков зарплаты было возбуждено три уголовных дела.

Благодаря вмешательству прокуратуры была погашена задолженность по заработной плате на сумму более 80 млн рублей.

Источник: prokrm.ru