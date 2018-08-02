В Саранске алиментщики будут подметать улицы

В Саранске ещё одно предприятие заявило о готовности принять алиментщиков для отработки долгов.

Ранее граждане, которые имеют задолженности по выплате алиментов, отправлялись на обязательные работы в «Жилищное ремонтно-строительное управление Октябрьского района», «Горремдорстрой» и «Спецтранспортник ЖКХ». Отныне жители Саранска, не желающие выплачивать деньги своим детям, будут отрабатывать долги ещё и в «Зеленом хозяйстве».

Во время отбывания наказания должники будут заниматься уборкой улиц и территорий, закрепленных за предприятием, выполнять погрузочно-разгрузочные и подсобные работы по коммунальному обслуживанию территорий и объектов, а также оказывать помощь в озеленении территорий.

По информации пресс-службы УФСПП по Республике Мордовия.

Источник: r13.fssprus.ru