3 августа в Мордовии будет очень жарко

3 августа в Республике Мордовия воздух прогреется до 31 градуса выше нуля.

По причине столь жаркой погоды на территории девяти районов Республики Мордовия будет наблюдаться высокая пожарная опасность. Четвертый класс пожарной опасности ожидается в Чамзинском, Большеигнатовском, Дубенском, Ардатовском, Атяшевском и Большеберезниковском районах.

По информации, опубликованной мордовскими синоптиками, осадки 3 августа не ожидаются.

Сотрудники МЧС призывают граждан во время жары как можно меньше находиться на солнце и пить как можно больше воды. Также не рекомендовано разводить костры.

Источник: 13.mchs.gov.ru