Игровая приставка довела жителя Саранска до тюрьмы

В Саранске суд вынес приговор в отношении мужчины, который похитил игровую приставку.

14 апреля осужденный случайно обнаружил на одном из сайтов объявление о предоставлении во временное пользование игровой приставки. Мужчина созвонился с женщиной, опубликовавшей указанное объявление, и договорился с ней об аренде гаджета, двух джойстиков и шести игровых дисков.

Игровая приставка, судя по всему, так понравилась горожанину, что он решил не отдавать её обратно. По указанной причине владелица гаджета была вынуждена обратиться в полицию.

Решением суда в отношении любителя виртуальных игр, который ранее уже несколько раз оказывался на скамье подсудимых по причине краж и мошенничества, была избрана мера наказания в виде 1 года и 1 месяца тюремного заключения.

Источник: oktyabrsky.mor.sudrf.ru