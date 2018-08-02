В Рузаевке мать погибшего в ДТП велосипедиста получила компенсацию

В Рузаевке суд взыскал с индивидуального предпринимателя моральную компенсацию за смертельное ДТП, которое совершил работающий на него водитель.

13 июня 2015 года машина такси, принадлежащая указанному индивидуальному предпринимателю, сбила велосипедиста. В момент ДТП за рулем автомобиля находился наемный водитель.

Полученные велосипедистом телесные повреждения оказались несовместимыми с жизнью.

Решением суда водитель такси был приговорен к 2 годам лишения свободы условно. Мать погибшего велосипедиста посчитала, что указанная мера наказания не способна возместить все те моральные страдания, которые были ей причинены. Женщина подала иск в отношении индивидуального предпринимателя, являющегося владельцем машины такси, с требованием возместить моральный ущерб.

Суд удовлетворил указанный иск и взыскал с предпринимателя моральную компенсацию в размере 200 тыс. рублей.

Источник: ruzaevsky.mor.sudrf.ru